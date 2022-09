Máxima ontmoet lhbti+’ers op eerste dag werkbezoek aan VS

Koningin Máxima brengt de eerste dag van haar werkbezoek aan de Verenigde Staten dinsdag door in San Francisco. De koningin heeft er onder meer een ontmoeting met de burgemeester van de stad. Ook brengt ze een bezoek aan de lhbti+-vriendelijke buurt The Castro.

De dag begint op het stadhuis van San Francisco voor een korte ontmoeting met burgemeester London Breed. Aansluitend vertrekt de koningin naar de wijk The Castro voor een wandeling. The Castro staat bekend om de open houding naar de lhbti+-gemeenschap. Tijdens de wandeling spreekt Máxima met mensen die zich inzetten voor gelijke rechten voor lhbti+’ers.

Samen met Nederlandse ondernemers die met de koningin zijn meegereisd, brengt Máxima een bezoek aan de Salesforce Tower. In die 326 meter hoge bedrijfstoren vindt ook de ondertekening plaats van een intentieverklaring over klimaat en circulaire economie tussen Nederland en Californië. Máxima geeft er een kort statement, waarna ze een seminar over digitale gezondheid bij zal wonen. In de avond keert de koningin terug naar het stadhuis voor een netwerkreceptie.

Het bezoek aan San Francisco is onderdeel van een werkbezoek aan de staten Californië en Texas. De koningin is dinsdagochtend Nederlandse tijd met het regeringstoestel gearriveerd in San Francisco en zal nog tot en met vrijdag in de Verenigde Staten blijven. De reis zou de koningin in eerste instantie samen met koning Willem-Alexander maken, maar vorige week werd bekend dat hij op doktersadvies thuisblijft om te herstellen van een longontsteking.