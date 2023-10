Musical Soldaat van Oranje niet aangepast na onthulling Bernhard

De musical Soldaat van Oranje wordt niet aangepast na de onthullingen over het NSDAP-lidmaatschap van prins Bernhard. Dat laat de producent woensdag weten. Historicus Flip Maarschalkerweerd en NRC meldden woensdag dat in het archief van de prins zijn lidmaatschapskaart van de NSDAP, de partij van Hitler, is gevonden. De prins ontkende dit bestaan en zijn lidmaatschap altijd.

“Prins Bernhard zit in één scene, en die is historisch volledig correct”, laat de producent weten. Het gaat om de aankomst van koningin Wilhelmina uit Engeland. “Bernhard stond zijn schoonmoeder op te wachten. Dat staat helemaal los van deze ontdekking.”

Soldaat van Oranje vertelt over de oorlogsjaren van verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, die het als Leidse student schopte tot adjudant van koningin Wilhelmina. De voorstelling speelt bijna dertien jaar en trok al zo’n 3,5 miljoen bezoekers. Koning Willem-Alexander zag de voorstelling een aantal keer.