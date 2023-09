‘Niets is onmogelijk’ voor Pieter-Christiaan bij marathon Berlijn

Pieter-Christiaan liet zich voor de marathon van Berlijn inspireren door de tekst op het hesje van zijn startnummer. Dat deelt de prins maandag, een dag na de hardloopwedstrijd, op X.

De zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven blikt in zijn bericht terug op de Berlijnse marathon van twee jaar geleden. “In 2021 liep ik ruim 15 minuten langzamer op de marathon in Berlijn. Normaal gesproken takel je af, maar “nothing is impossible” zoals het startnummer aangeeft”, schrijft de 51-jarige prins bij foto’s van zijn startnummer en van zichzelf met een medaille. Ook deelt hij een actiefoto uit 2021, toen hij de marathon in de Duitse hoofdstad vanwege het coronavirus nog met een mondkapje op moest lopen.

Zondag liet Pieter-Christiaan op Instagram al weten dat hij in een tijd van 3.11.46 was gefinisht. Hij was daarmee ruim 3 minuten sneller dan vorig jaar.