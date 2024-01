Oorkonde, boek en lofdicht over Willem II in sokkel Haags beeld

In een tijdcapsule onder de sokkel van het standbeeld van koning Willem II in Den Haag zijn onder meer een oorkonde, een boek en een lofdicht op het leven van de 19e-eeuwse vorst gevonden. De Haagse burgemeester Jan van Zanen en cultuurwethouder Saskia Bruines hebben de inhoud van de capsule maandagmiddag openbaar gemaakt. Dat gebeurde precies 99 jaar nadat het loden kistje in de sokkel van het ruiterbeeld was ingemetseld, op 29 januari 1925. Het beeld was enkele maanden daarvoor op het Buitenhof onthuld door de toenmalige koningin Wilhelmina.

Van Zanen sprak van een spannend en historisch moment, voordat hij de tijdcapsule met witte handschoenen openmaakte. In het kistje zat onder meer een oorkonde met daarop de leden van het comité dat betrokken was bij de totstandkoming van het ruiterstandbeeld van Willem II. Volgens kunsthistoricus Sophie Olie van de gemeente Den Haag staan daar bijna twintig namen op, onder wie die van Emilie Belinfante, een van de eerste vrouwelijke journalisten in Nederland.

Van de hand van een ander comitélid, militair historicus François de Bas, is een boek dat in de capsule was verborgen. Het boek, bestaande uit drie delen, gaat onder andere over de Slag bij Waterloo in 1815, waarin Willem II heeft meegevochten. Een derde object in de loden capsule is een lofzang op het leven van de vorst, die van 1840 tot aan zijn dood in 1849 koning van Nederland was.

Onberispelijke staat

Volgens de betrokken onderzoekers zijn de objecten in de tijdcapsule “in vrij onberispelijke staat”. De voorwerpen zijn nog een week te zien in het informatiecentrum over de verbouwing van het Binnenhof in het centrum van Den Haag. Daarna gaan ze naar het Haagse gemeentearchief. Volgens de onderzoekers is het de bedoeling dat de capsule uiteindelijk weer wordt teruggeplaatst in de sokkel, misschien ook met toevoegingen uit de huidige tijd.

Het Haagse ruiterstandbeeld van Willem II is overigens een replica. Het originele exemplaar uit 1884 staat in Luxemburg, waarvan Willem II groothertog was. De replica werd op 16 september 1924 onthuld op het Buitenhof in Den Haag. Daar stond al decennia een ander beeld van Willem II, maar dat was kort daarvoor verkocht aan de gemeente Tilburg. In de sokkel van dat beeld zat overigens ook een tijdcapsule. In de jaren 90 werden daarin bij restauratiewerkzaamheden twee verpulverde Willem II-biografieën en twee loden penningen aangetroffen. Foto’s van die objecten zaten in de tijdcapsule die maandag is opengemaakt.