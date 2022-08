Podcast Meghan in meerdere landen meest beluisterd

De podcast van Meghan scoort goed in meerdere landen. De eerste aflevering, die dinsdag is verschenen, staat in onder meer het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada bovenaan de lijst met meest beluisterde podcasts op Spotify.

De vrouw van prins Harry praat in haar podcast met wisselende gasten over steeds een ander vooroordeel waar vrouwen mee te maken hebben. In de eerste aflevering schoof tennisster en goede vriendin Serena Williams aan.

In Nederland is de aflevering van Archetypes minder vaak aangeklikt. De podcast staat op de vijftiende plaats van de top 200.

Britse media waren eerder deze week niet zo te spreken over de podcast. Zo schreven onder meer The Times en de Daily Telegraph kritische recensies.