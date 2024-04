Prins Pieter-Christiaan heeft liesblessure

Prins Pieter-Christiaan heeft een liesblessure. Dat vertelde de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zaterdag aan RTL Boulevard.

De prins rende afgelopen vrijdag samen met zijn zoon Pieter 5 kilometer tijdens het Festival of Running in de Franse hoofdstad Parijs. De marathon in Parijs op zondag gaat hij niet rennen, laat Pieter-Christiaan weten. “Ik heb een liesblessure, dat is vrij vervelend, daar moet je echt heel voorzichtig mee zijn. Als je daarmee doorloopt, wordt het zo erg dat je echt maanden uit de running ligt. Dus ik moet even pas op de plaats maken. Maar ik dacht gister: die 5 kilometer lukt nog wel, maar 42 is echt uit den boze.”

De prins is trots op de prestatie van zijn zoon, laat hij weten. “Hij heeft het super gedaan, hij zag er eerst een beetje tegenop.” Het bleek echter “een groot succes”, vertelt Pieter-Christiaan. “Hij was ook helemaal trots op zichzelf.”