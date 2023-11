Prinses Beatrix bewondert stekjes in buurttuin Willemstad

Prinses Beatrix heeft woensdagochtend bonen geplant bij een bezoek aan een buurttuin in de wijk Otrobanda in Willemstad (Curaçao). De prinses stopte drie stekjes in drie bloembakjes. “Bijna niet te geloven” dat die uitgroeien tot een grote plant, vond ze. “Een wonder.”

In de tuin groeien bijvoorbeeld tomaten, paprika’s en spinazie. Buurtbewoners verzorgen de planten en kunnen het resultaat vervolgens mee naar huis nemen. De prinses kreeg een rondleiding door de tuin en mocht zelf ook wat bonenplantjes in potjes doen. Dat deed de prinses met aandacht. “Moet het een beetje rechtop staan?”, vroeg ze. Een van de plantjes baarde Beatrix nogal zorgen. “Deze staat niet zo stevig”, zei de prinses. “Doe je best”, vervolgde ze tegen het plantje.

Het idee voor de buurttuinen ontstond tijdens de coronapandemie. Het doel van dit initiatief, genaamd Hòfinan Ser’i Otrobanda, is om de zelfredzaamheid te vergroten en de buurt met elkaar in contact te brengen. Het initiatief van Fundashon Ser’i Otrobanda wordt ondersteund door het Oranje Fonds en was dit jaar genomineerd voor een Appeltje van Oranje.

Beatrix’ voorgaande bezoek aan het eiland stond gedeeltelijk in het teken van de effecten van de coronapandemie en initiatieven om mensen hier doorheen te helpen. Zo bezocht prinses Beatrix twee jaar geleden een wijkvoedselbos, dat buurtbewoners die het door de coronacrisis zwaar hebben van voedsel voorziet. Hier staan bomen en planten die de buurtbewoners zelf verzorgen en kunnen gebruiken.