Prinses Beatrix bij 25e editie Nederlands Balletgala

Prinses Beatrix is op maandag 13 november aanwezig bij de 25e editie van het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79 in het DeLaMar in Amsterdam. Dat nieuws deelt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag.

Het Nederlands Balletgala wordt opgedragen aan Samuel Wuersten, algemeen en artistiek directeur van het Holland Dance Festival. Daarmee wil het fonds Samuel eren voor zijn inspanningen voor de Nederlandse dans in de afgelopen drie decennia.

Van 7 tot 10 november brengt Beatrix eerst nog een bezoek aan Curaçao en Aruba. Die reis staat in het teken van het werk van Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) en sociaal-maatschappelijke initiatieven op de eilanden.