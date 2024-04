Prinses Beatrix bij jubileumviering molen Eendracht Maakt Macht

Prinses Beatrix bezoekt op zaterdag 11 mei molen Eendracht Maakt Macht in Meterik, een dorp in de gemeente Horst aan de Maas. De molen viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan en tijdens het molenweekend wordt hieraan aandacht besteed. Prinses Beatrix is beschermvrouwe van De Hollandsche Molen, de vereniging die zich inzet voor het behoud van wind- en watermolens in Nederland.

De prinses krijgt tijdens haar bezoek aan Eendracht Maakt Macht een toelichting op de geschiedenis van de molen, die wordt beheerd door een stichting. Vrijwilligers zorgen onder meer voor ontmoetingen en rondleidingen en ook de prinses krijgt die ochtend een rondleiding. Daarnaast spreekt ze met een aantal vrijwilligers.

Ook bezoekt de prinses bij de molen in Meterik het Bakhuuske, waar ze spreekt met bakkers die brood bakken in een houtgestookte oven. Het Bakhuuske is in 2017 gebouwd met voornamelijk oude materialen.