Prinses Beatrix keert na twee jaar terug naar geliefd Curaçao

Prinses Beatrix arriveert maandag na twee jaar weer op haar geliefde Curaçao. De 85-jarige prinses komt maandagmiddag lokale tijd aan, dus ’s avonds in Nederland, waar het bezoek een dag later officieel van start gaat. Beatrix blijft tot donderdagochtend op het eiland en vliegt dan naar Aruba, waar zij haar bezoek vrijdag afsluit.

De prinses bezoekt het eiland graag, zoals zij bij haar laatste bezoek in november 2021 nog liet weten. “Ik hou erg veel van dit eiland”, zei Beatrix, waarbij ze de wens uitsprak snel terug te keren. Die liefde is wederzijds. Vooral sinds het einde van de vorige eeuw is Beatrix populair op het eiland. De prinses bezocht Curaçao om inwoners te steunen na orkaan Lenny en kreeg op een bepaald moment een golf zeewater over zich heen. Dat maakte dat Curaçaoënaars vonden dat de toenmalige koningin gezegend was.

Het bezoek aan Curaçao en Aruba staat in het teken van de bescherming van ecosystemen en sociaal-maatschappelijke initiatieven. De prinses heeft een behoorlijk vol programma, dat dinsdag van start gaat bij een landhuis dat vroeger hoorde bij een van de grootste plantages van het eiland en nu dient als museum. Ook leren kinderen op dit landgoed in het Christoffelpark meer over de natuur, een belangrijk thema dit bezoek. Zo bekijkt Beatrix later die dag het nationale park Shete Boka en woensdag Rif St. Marie-Hermanus. Ook gaat de prinses langs bij een buurttuin in de wijk Otrobanda, waar mensen groenten en fruit verbouwen.

Beatrix vliegt donderdagochtend naar Aruba. Daar zal zij diezelfde dag een speeltuin en de Arubaanse kindertelefoon bezoeken. Ook op Aruba gaat Beatrix langs bij natuurgebieden, namelijk het Spaans Lagoen op donderdag en de rest van het Parke Nacional Arikok, waarin het Spaans Lagoen ligt, op vrijdag. Dat park bezochten ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia eerder dit jaar, als onderdeel van hun tweeweekse bezoek aan het Caribisch deel van Nederland. Het bezoek van Beatrix wordt vrijdag afgesloten met het symposium van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), waarvan de prinses beschermvrouwe is.