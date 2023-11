Prinses Beatrix laat roofvogel los in het wild: ‘joepie’

Prinses Beatrix heeft woensdagochtend een warawara vrijgelaten in de natuur bij haar bezoek aan het natuurgebied Rif St. Marie-Hermanus in Curaçao. “Joepie”, riep de prinses toen de roofvogel wegvloog.

De prinses arriveerde in de ochtend bij de kerk van Sint Willibrordus, vanwaar zij met een witte jeep het natuurgebied in werd gereden. Daar maakte Beatrix een korte wandeling door het modderige landschap, met haar wandelstokken in de hand. De directeur en voorzitter van onderzoeksinstituut Carmabi vertelden Beatrix meer over het gebied. Vervolgens mocht de prinses de jonge warawara, die een tijdje ziek was en is verzorgd, loslaten in het wild.

Dit was niet de eerste warawara die de prinses zag deze week. Bij een bezoek aan het landhuis Savonet in het Christoffelpark dinsdag ontmoette prinses Beatrix een warawara genaamd Goofy.

Flamingo’s

De Koninklijke Marine bouwde in 2021 een brug tussen de natuurgebieden Hermanus en Rif St. Marie. De prinses bekeek die brug, waarbij ze meer te horen kreeg over de bouw, waarover ze vragen stelde, en ook de vogels in het natuurgebied. Tot slot bezocht prinses Beatrix een uitkijkpunt vanwaar in de verte meerdere flamingo’s te zien waren.

Dit was de op één na laatste stop van de dag en van het bezoek van prinses Beatrix aan Curaçao. Later vandaag heeft de prinses een diner bij de gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout. Dan moet de prinses echt afscheid nemen van het eiland, want op donderdagochtend vliegt zij door naar Aruba.