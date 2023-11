Prinses Beatrix maakt op Curaçao kennis met roofvogel Goofy

Prinses Beatrix heeft op Curaçao kennisgemaakt met de warawara Goofy. Tijdens het bezoek van de prinses aan landgoed Savonet in het Christoffelpark hoorde Beatrix meer over de natuur op het eiland. Daarbij werd ook de roofvogel aan de prinses getoond.

“Wie ben jij?” vroeg de prinses toen zij het dier in een kooi zag. “Hij mag er niet uit, hè?” De twintig jaar oude vogel werd vervolgens uit de kooi gehaald. Zodra benoemd werd dat prinses Beatrix de vogel mocht aaien, twijfelde zij maar heel even en aaide het dier.

Tijdens haar vorige bezoek aan het eiland, in november 2021, maakte de prinses al duidelijk van vogels te houden. Zo vertelde ze daar dat ze zelf thuis een papegaai heeft, Lingo. Het dier kan alleen niet op haar schouder zitten, want dan bijt hij in haar oor. Ook zette de prinses samen met een schoolklas een flamingo uit.