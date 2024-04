Prinses Beatrix onthult beelden van haar gezin in tuin Soestdijk

In de tuin van haar ouderlijk huis Paleis Soestdijk in Baarn heeft prinses Beatrix donderdagochtend de bronzen beeldengroep Het Koninklijk Gezin onthuld. De 86-jarige prinses deed dat door een oranje lint, dat om de vijf sokkels was gespannen, los te trekken. Het was de tweede keer dat Beatrix het beeld onthulde. Eerder deed ze het in 1996 in Beelden aan Zee, het Haagse museum dat het werk nu voor vijf jaar in bruikleen heeft gegeven aan Paleis Soestdijk.

De 86-jarige prinses arriveerde op het moment dat het net eventjes droog was. Nadat ze met behulp van een wandelstok bij de tent met genodigden was gearriveerd, grapte ze dat ze, mocht het weer gaan regenen, haar bosje bloemen wel boven haar hoofd zou houden. Tijdens het welkomstwoord van de tegenwoordige eigenaresse van Soestdijk werd de prinses geprezen voor het “trotseren van de hoosbuien”. Ook dat kon op gegrinnik van de prinses rekenen.

Na de openingshandeling keek de prinses goedkeurend naar de beeldengroep. Ze stelde dat het “niet overdreven” was en dat het hier “rustig en mooi” staat. Het beeldhouwwerk bestaat uit vijf sokkels met daarop de in brons gebeeldhouwde hoofden van de toenmalige koningin en haar gezin. De buste van Beatrix kijkt richting de vijver, tussen prins Constantijn (links) en prins Friso (rechts) door. Aan haar rechterzijde staat het hoofd van toenmalig prins Willem-Alexander en aan haar linkerzijde prins Claus.