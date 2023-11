Prinses Laurentien heeft ‘leukste man van het universum’

Prinses Laurentien heeft aan prins Constantijn “de leukste man van het universum”. Dat vertelt ze in een interview met het tijdschrift Libelle.

Constantijn en Laurentien zijn al 23 jaar getrouwd, maar de twee zijn zeker nog niet op elkaar uitgekeken. “Ik ben nog steeds getrouwd met de leukste man van het universum, dat is echt zo”, vertelt de prinses in een interview samen met Kees Tol. Laurentien en Kees zijn allebei verbonden aan de Stichting Lezen & Schrijven.

Dat komt volgens Laurentien voornamelijk door het feit dat de twee dezelfde “waarden” hebben. Die worden dan ook vroeg op de dag al besproken. “’s Ochtends staan wij bij het tandenpoetsen de samenleving al te bespreken”, aldus de prinses.

In het interview spraken Laurentien en Kees ook over de eerste ontmoeting die de Volendammer met toenmalig koningin Beatrix had. Kees had speciaal een dag vrij genomen en de vlag uitgehangen toen hij hoorde dat Beatrix naar zijn dorp kwam. “Bleek ik de enige te zijn in die hele straat die dat had gedaan! Dat maakte mij niet uit hoor, ik vond het geweldig”, vertelt Kees, die vervolgens door de burgemeester werd voorgesteld aan Beatrix. “Wat een geweldig verhaal”, reageert Laurentien. “Ik zal het aan haar doorgeven.”