Prinses Margarita nieuwe beschermvrouwe Trees for All

Prinses Margarita is beschermvrouwe geworden van Trees for All, een stichting die zich wereldwijd inzet voor de aanplant van bomen en bos. De prinses hoopt met haar rol mensen bewust te maken van het belang van bomen. “Als natuurliefhebber maak ik me veel zorgen om onze toekomst als ik zie hoeveel natuur verdwenen is”, zegt ze in een interview op de website van de stichting.

Volgens de 51-jarige prinses is bomen planten een “heel concrete manier om daar verandering in te brengen”. Ze wil daarom zoveel mogelijk mensen motiveren om bomen te planten via Trees for All. De dochter van prinses Irene zal ook met haar bedrijf De Parme Design, waarmee ze juwelen en interieurobjecten ontwerpt, verschillende projecten van Trees for All steunen.

Aanvankelijk zal Margarita twee projecten in Nederland en Spanje steunen. “Dat ik dit kan doen in twee landen waar mijn roots liggen, maakt de samenwerking extra bijzonder”, aldus de prinses. “In de toekomst hoop ik nog veel meer projecten in Europa te kunnen steunen. Want hoe meer bomen we met z’n allen kunnen planten, hoe beter.”