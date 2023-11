Prinses Margriet annuleert bezoek New York om herstel rughernia

Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven gaan op vrijdag 17 november niet naar het NAF Ball in New York. De zus van prinses Beatrix heeft nog te veel last van haar rughernia om de reis naar New York te kunnen maken, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekend.

Het bal van de Netherland-America Foundation (NAF) vindt jaarlijks plaats. Prinses Margriet en haar man zijn beschermpaar.

De RVD maakte in augustus bekend dat bij de 80-jarige Margriet een acute rughernia was vastgesteld. Zij herstelde daarvan verder thuis, maar moest enkele activiteiten afzeggen. De prinses was afgelopen vrijdag nog bij het benefietgala van De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.