Schoolklas die afviel voor Koningsdag mag optreden in ochtendshow

Een schoolklas uit Emmen die op het laatste moment werd geschrapt uit het programma van Koningsdag, mag binnenkort optreden in de ochtendshow van NPO Radio 2. Dat hebben presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte donderdag in het programma bekendgemaakt.

RTV Drenthe meldde woensdagavond dat de schoolklas, die haar eigen Koningslied had gemaakt, opeens niet meer voor de koning en koningin mogen optreden. De reden van het cancelen van het optreden werd niet genoemd. De leerlingen van groep 7 en 8 uit het dorp Nieuw-Weerdinge, dat in de gemeente Emmen ligt, waren teleurgesteld. Sommigen hadden zelfs hun vakantie afgezegd voor het optreden.

Daarom boden de twee NPO-coryfeeën een podium aan in de ochtendshow. Muziekjuf Lisette Schriever reageerde blij en verrast in de show: “De kinderen vinden het prachtig”, stelde zij. Het is nog niet duidelijk op welke dag de schoolklas in het programma te horen is.

Roodbeen deed ook nog de belofte dat “we ervoor zorgen dat het koningspaar alsnog gaat luisteren”.