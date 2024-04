Serie Máxima breekt records voor streamingdienst Videoland

De nieuwe dramaserie Máxima heeft in het eerste weekend dat deze te zien was bij streamingdienst Videoland enkele records gebroken. RTL laat maandag weten dat geen enkele release van een eerste seizoen van een Nederlandse dramaserie op de dag van uitbrengen ooit zo veel gestreamd is. Bovendien sloot zaterdag een recordaantal mensen een nieuw abonnement af bij de streamingdienst. Exacte aantallen bij de records deelt RTL niet.

Contentdirecteur Peter van der Vorst is blij met de cijfers. “Na de prachtige première in Koninklijk Theater Tuschinski en de mooie recensies voor de eerste twee afleveringen is het geweldig om te zien dat het Nederlandse publiek de Videoland Original Máxima heeft omarmd”, zegt hij. Videoland is na Netflix de tweede streamingdienst van Nederland. Vorig jaar mei maakte RTL bekend dat Videoland 1,2 miljoen betalende abonnees heeft. Andere bekende titels van de dienst zijn onder meer Mocro Maffia en Sleepers. Later dit jaar verschijnt onder meer het vervolg op Gooische Vrouwen.

De eerste twee afleveringen van de serie Máxima zijn sinds zaterdag te zien bij de streamingdienst. Hierna volgt er iedere week een nieuwe aflevering. De serie gaat over het leven van koningin Máxima tot aan haar verloving met de toenmalige prins Willem-Alexander.