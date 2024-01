Verjaardagsboek prinses Amalia hertaald in makkelijke taal

Het boek dat Claudia de Breij schreef ter ere van de achttiende verjaardag van prinses Amalia is hertaald in makkelijke taal. De biografie van de troonopvolgster is op die manier toegankelijk voor iedereen, maakt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren donderdag bekend.

De nieuwe versie is sinds donderdag te lezen. Auteur Jet Doedel maakte de hertaling van het boek dat in 2021 werd uitgebracht.

De Breij interviewde Amalia voor het boek over onder meer haar schooltijd, liefde voor muziek en over haar toekomstige rol van koningin. Het is traditie dat rond de 18e verjaardag van de troonopvolger een boek uitkomt om Nederland beter kennis te laten maken met hem of haar. Zo verscheen in 1985 de biografie Willem-Alexander en bracht Hella Haasse in 1955 Portret van prinses Beatrix uit.