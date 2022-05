Was Máxima luizenmoeder? En 15 andere belangrijke vragen.

Door Karlijn Hoftijzer

Koopt Máxima haar eigen flosdraad, met welke collega-koninginnen is ze bevriend en ziet ze haar familie in Argentinië eigenlijk veel? Vorsten geeft antwoord op 16 zeer belangrijke vragen over koningin Máxima.

1. Gaat Máxima zelf naar de Etos voor haar flosdraad, haarlak en andere verzorgingsproducten?

Zeker! Maar Máxima heeft ook een kamenier. Zij zorgt ervoor dat Máxima er altijd piekfijn uitziet. En zij kan wat makkelijker op de fiets stappen om nog even wat schuifspeldjes te kopen.

2. Laat ze zich altijd rijden?

Ze laat zich alleen rijden wanneer ze on duty is, privé zit ze zelf achter het stuur. Toen haar dochters nog klein waren, had ze zelfs een carpoolregeling met andere ouders. Benieuwd welke auto Máxima cadeau kreeg van Willem-Alexander? Rick Evers vertelt het in deze podcast van Vorsten.

3. Gaat ze ooit ergens alleen naartoe, zonder beveiliging?

Helaas. Máxima heeft 24/7 beveiliging. Die zie je niet altijd, maar ze zijn er wel, ook wanneer ze even lekker gaat shoppen bij de Bijenkorf met haar moeder.

4. Kookt ze weleens zelf?

Máxima kookt naar eigen zeggen veel te weinig. Het gezin heeft dan ook een kok in dienst die veel maaltijden voor ze verzorgt. Máxima hoeft het alleen nog even op te warmen in de mag- netron. Op vakantie kookt ze wel graag, dan duikt ze zelfs de supermarkt in. Máxima houdt vooral veel van groente, vis en af en toe kip.

5. Is ze ook luizenmoeder geweest?

Máxima heeft ‘geluizenpluisd’, maar niet op regelmatige basis. Daar heeft ze het te druk voor.

Máxima met Ariane op haar eerste dag op de Bloemcampschool in Wassenaar, 2011.

6. Kan ze goed opschieten met haar schoonmoeder?

Gelukkig wel. Máxima liet haar moeder achter in Argentinië toen ze naar Europa verhuisde dus het is heel prettig dat ze het goed kan vinden met haar schoonmoeder. Beatrix heeft haar altijd gesteund, ook in de moeilijke tijden toen er zoveel commotie was over de vader van Máxima. De blikken die Máxima en Beatrix tot op de dag van vandaag wisselen, zeggen genoeg!

7. Hoe blijft ze in shape?

Máxima is nu nog slanker dan toen ze in 2001 werd voorgesteld als verloofde van Willem-Alexander. Dat gaat niet vanzelf. Ze let heel goed op haar voeding (veel groente en vis, weinig koolhydraten) en sport zo vaak mogelijk. We hebben haar zelfs tijdens een staatsbezoek gespot in sportkleding en met een paardenstaart, onderweg naar de gym.

8. Shopt ze weleens bij de Hema?

Het zijn net gewone mensen! En dus komt ze ook wel eens bij de Hema. Nu ze op Huis ten Bosch wonen niet meer zo vaak als toen ze nog in Wassenaar woonden.

9. Wat heeft Máxima in haar auto liggen?

Dat is afhankelijk van waar ze is. Bij het laatste staatsbezoek aan Indonesië zagen we desinfecterende handgel en tissues.

10. Zit Máxima ook op social media?

Máxima zit op Instagram, maar je kunt niet zien dat zij het is. Ze heeft geen profielfoto en gebruikt niet haar eigen naam. Ze houdt goed in de gaten wat er op sociale media over haar wordt gepubliceerd.

11. Heeft ze op uitgaande staatsbezoeken iets te zeggen over wat ze te eten/drinken krijgt?

In principe geldt ook voor royals de regel ‘eten wat de pot schaft’. Maar met speciale wensen kan wel rekening gehouden worden. Zo is het logisch dat ze geen wijn dronk toen ze in verwachting was.

12. Heeft Máxima een styliste of is ze zelf zo modebewust?

Als er iemand modebewust is, dan is het wel onze Máxima. Ze heeft geen stylist, maar ze weet heel goed wat ze wil en shopt alles zelf bij elkaar. Direct bij ontwerpers, maar zeker ook online. En wanneer ze tijdens reizen een gaatje in de agenda heeft, gaat ze er graag op uit. Zo draagt ze nog steeds de kleding die ze tijdens het staatsbezoek aan Australië bij Zimmermann heeft geshopt.

13. Praat ze thuis met haar kinderen Spaans of Nederlands?

Zeker toen de kinderen klein waren, sprak ze veel Spaans met ze. Maar er wordt thuis ook veel Engels gesproken, naast natuurlijk Nederlands.

14. Ziet ze haar familie vaak?

Haar moeder is vaker naar Nederland gevlogen dan dat Máxima naar Argentinië vliegt. Zeker sinds haar vader en haar zus zijn overleden. Toen Amalia, Alexia en Ariane nog klein waren, waren de ouders van Máxima vaak in Nederland om het gezin draaiende te houden wanneer Máxima en Willem-Alexander in het buitenland waren voor ‘zaken’. Voor de corona-lockdown pakte Máxima nog wel eens een nachtvlucht naar Argentinië voor een (kort) bezoek aan vrienden en familie. In de eerste lockdown van 2020 logeerde haar moeder een behoorlijk lange tijd op Paleis Huis ten Bosch en dat vond Máxima heerlijk.

Máxima en haar ouders Maria del Carmen en Jorge zien elkaar als Máxima in 2016 haar oude universiteit in Buenos Aires bezoekt.

15. Waar heeft Máxima het bij aankomst tijdens een (staats)bezoek met haar gastvrouw over? Over het weer? Ze zijn altijd zo amicaal.

Zowel Máxima als Willem-Alexander verstaat de kunst van het chit-chatten uitstekend. Ze weten het ijs te breken en hun gesprekspartners op hun gemak te stellen. Maar het liefst steekt Máxima ook nog echt iets op van zo’n gesprek.

Met de ene gastvrouw verloopt het contact spontaner dan met de andere. Met de first lady van Argentinië, Juliana Awada, heeft Máxima een goede klik.

16. Is Máxima bevriend met haar collega-koninginnen?

Bevriend is een groot woord. Met de een heeft ze een hechtere band dan met de andere. Er is een hele generatie burgermeisjes die verliefd werden op een prins die close met elkaar is. Denk maar aan Mary, Letizia en Mette-Marit. Mathilde kent ze goed, omdat Máxima in Brussel heeft gewoond voordat ze definitief naar Nederland verhuisde. Prinses Charlène vertelde al eens dat ze in de meer ervaren Máxima een grote steun vond in haar eerste jaren aan het Hof van Monaco.