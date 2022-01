Willem-Alexander aanwezig bij digitale prijsuitreiking

Koning Willem-Alexander was maandag digitaal aanwezig bij de uitreiking van de Brouwer Vertrouwensprijs. Hij deed dat in zijn rol als protector van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), die de prijs jaarlijks uitreikt.

De Brouwer Vertrouwensprijs is bedoeld voor het beste maatschappelijke initiatief dat het onderlinge vertrouwen in de Nederlandse samenleving versterkt. De prijs – ter waarde van 100.000 euro – werd gewonnen door de stichting Buddy to Buddy, die zich inzet om het sociale isolement van (ex-)vluchtelingen te doorbreken en de betrokkenheid van Nederlanders bij de opvang en integratie van de vluchtelingen te vergroten.

Namens de KHMW reikte ondervoorzitter Linda Hovius vanuit het Hodshon Huis in Haarlem de prijs uit. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door G1000, een burgerinitiatief dat burgers rond een maatschappelijk thema bij elkaar brengt door middel van een geselecteerde loting. Daar werd tijdens de conferentie verder over gesproken door experts.

Na afloop van de livestream mochten de prijswinnaars in besloten kring nog even met de koning verder praten over hun initiatief.