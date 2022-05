Noorse koninklijke familie viert nationale feestdag

Na twee jaar van sobere vieringen heeft de Noorse koninklijke familie weer als vanouds de nationale feestdag gevierd. “Eindelijk kunnen we 17 mei weer op de traditionele manier vieren”, schrijft het Noorse koninklijk huis bij een reeks foto’s op sociale media.

Kinderen spelen een grote rol tijdens de nationale feestdag in Noorwegen. In het hele land worden kinderoptochten gehouden en op scholen worden spelletjes gespeeld. Het gezin van kroonprins Haakon wachtte dinsdagochtend de eerste groep met wandelende kinderen op in Skaugum, waar het gezin woont. Voor de gelegenheid poseerden Haakon, zijn vrouw Mette-Marit en hun dochter Ingrid Alexandra in traditionele kleding. Hun zoon Sverre Magnus hield het bij een donker pak.

Het gezin van de kroonprins voegde zich later op de dag bij koning Harald en koningin Sonja in Oslo. Daar verscheen de familie op het paleisbalkon om te zwaaien naar de honderden passerende kinderen. Voor de balkonfoto was de traditionele kleding inmiddels ingeruild voor een nieuwe outfit. Zo was Haakon gekleed in een grijs pak en droeg hij een zwarte hoge hoed.

Op 17 mei staat Noorwegen traditiegetrouw stil bij de invoering van de grondwet in 1814. De Dag van de Grondwet wordt gezien als de grootste feestdag van Noorwegen.