Achttiende verjaardag Ingrid Alexandra in juni alsnog gevierd

De verjaardag van prinses Ingrid Alexandra wordt komende zomer op 16 en 17 juni gevierd, maakte het Noorse hof dinsdag bekend. De dochter van kroonprins Haakon en zijn vrouw Mette-Marit werd op 21 januari 18 jaar en moest haar verjaardag vanwege corona iets minder feestelijk vieren.

Vanwege de coronabeperkingen in Noorwegen moesten de festiviteiten worden verplaatst. In december maakte het hof al bekend dat deze op een later moment zouden worden ingehaald.

Op donderdag 16 juni organiseren koning Harald en koningin Sonja een galadiner op het Paleis in Oslo ter ere van de achttiende verjaardag van hun kleindochter. Een dag later zal de Noorse regering ook een feestavond houden voor Ingrid Alexandra, de toekomstige koningin het land.