Arts: Harald herstellende, maar nog tot na Pasen met ziekteverlof

Koning Harald moet nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven en zal zeker tot na Pasen nog met ziekteverlof zijn. Dat heeft zijn arts Bjørn Bendz dinsdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie voor Noorse media. Eerder op de dag werd met succes een permanente pacemaker bij de 87-jarige koning van Noorwegen geplaatst.

Volgens dokter Bendz duurde de operatie ongeveer een uur en was Harald gedurende de hele procedure bij kennis. Na afloop van de ingreep mocht de koning terug naar zijn kamer in het Rikshospitalet in Oslo waar hij volgens zijn lijfarts “nog een paar dagen” zal verblijven. Bendz benadrukte wel dat Harald op weg was naar herstel.

De Noorse koning werd tijdens zijn vakantie in Maleisië opgenomen met een infectie. Als gevolg hiervan kreeg hij een lage hartslag, waarna hij een tijdelijke pacemaker kreeg. Begin deze maand werd bekend dat Harald een permanente pacemaker zou krijgen.