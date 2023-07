Carl Gustaf en Margrethe feliciteren Haakon met 50e verjaardag

De Zweedse koning Carl Gustaf en de Deense koningin Margrethe feliciteren de Noorse kroonprins Haakon donderdag met zijn vijftigste verjaardag. Dat doen de vorsten van de Scandinavische landen via social media.

Carl Gustaf deelt twee foto’s van ontmoetingen die hij met Haakon heeft gehad. “Fijne verjaardag kroonprins Haakon”, is er bij de foto’s geschreven. De oudste foto stamt uit 1974, waarop de Zweedse koning en Haakon elkaar voor het eerst ontmoetten. Dat gebeurde destijds tijdens eens staatsbezoek aan Noorwegen. Ook deelt Carl Gustaf twee foto’s waarop Haakon staat met Victoria, de Zweedse kroonprinses. Die foto’s komen uit 1993 en 2022.

Ook Margrethe deelt meerdere foto’s van Haakon. “Felicitaties aan Zijne Koninklijke Hoogheid Kroonprins Haakon van Noorwegen, die vandaag 50 wordt”, schrijft zij bij de beelden.

Het Noorse hof heeft ter gelegenheid van de verjaardag van Haakon een felicitatieregister geopend. De kroonprins, tevens enige zoon van koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja, viert zijn verjaardag in kleine kring. Later deze zomer is er een groter feest, als ook zijn vrouw Mette-Marit vijftig jaar wordt. Op 25 augustus, op de trouwdag van het kroonprinselijk paar, is er een feest in de achtertuin van het het paleis.