Familie Mette-Marit dacht niet dat relatie met Haakon standhield

De familie van de Noorse kroonprinses Mette-Marit had in eerste instantie weinig vertrouwen in haar relatie met kroonprins Haakon. Ze geloofden niet dat de liefde stand zou houden, vertellen haar moeder en broer in een interview met de Noorse omroep NRK.

“We hadden niet veel vertrouwen in de toekomst maar we hadden het gewoon mis”, zegt Mette-Marits broer Espen Høiby. Moeder Marit Tjessem stelt dat ze nooit had gedacht “dat het zo zou eindigen”. “Je kunt je niet voorstellen wat er allemaal is gebeurd. Het is absoluut geweldig.”

Haakon en Mette-Marit kregen in de zomer van 1999 een relatie. In 25 augustus 2001, afgelopen vrijdag 22 jaar geleden, volgde het huwelijk.

Vrijdag vierde het Noors kroonprinselijk paar niet alleen hun huwelijksdag. Op het koninklijk paleis in Oslo vond een groot feest plaats vanwege hun verjaardagen. Zowel Haakon als Mette-Marit werd deze zomer 50 jaar.