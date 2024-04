Haakon bezoekt Noorse militairen tijdens bezoek aan Litouwen

Kroonprins Haakon van Noorwegen heeft tijdens zijn bezoek aan Litouwen Noorse militairen ontmoet die in het land gestationeerd zijn. De kroonprins ging samen met de Litouwse president Gitanas Nauseda naar de basis in Rukla, waar Haakon sprak met een aantal van zijn landgenoten.

Eerder op de dag bezocht Haakon ook een centrum voor Oekraïense vluchtelingen in Vilnius. Het centrum wordt mede door Noorwegen ondersteund. Op foto’s van het Noorse hof is onder meer te zien hoe Haakon daar een aantal kinderen ontmoet.

Het bezoek van Haakon staat in het teken van de betrekkingen tussen Noorwegen en Litouwen. De kroonprins is nog tot en met donderdag in het land.