Haakon brengt begin april officieel bezoek aan Litouwen

De Noorse kroonprins Haakon gaat begin april voor een officieel bezoek naar Litouwen. Het paleis maakte woensdag bekend dat de zoon van koning Harald op 3 en 4 april in het Baltische land is.

Het bezoek van Haakon staat in het teken van de nauwe en goede betrekkingen tussen Noorwegen en Litouwen, aldus het hof. De kroonprins ontmoet tijdens zijn bezoek onder meer de president van het land, Gitanas Nausėda. Ook staat Haakon stil bij het 20-jarig jubileum van Litouwen als lid van de NAVO. Hij opent daarnaast een seminar over de Noors-Litouwse defensiesamenwerking, gaat langs bij de Noorse strijdkrachten in het Rukla-kamp en bezoekt een door Noorwegen gesteund centrum voor Oekraïense vluchtelingen.

De laatste keer dat Haakon Litouwen bezocht, was in 2018.