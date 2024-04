Haakon: defensiesamenwerking belangrijker dan ooit

De Noorse kroonprins Haakon heeft woensdag tijdens zijn bezoek aan Litouwen het belang van samenwerking op het gebied van defensie benadrukt. In een toespraak op het seminar Creating Partnerships for Regional Defence in de hoofdstad Vilnius zei de kroonprins dat het belang daarvan “groter is dan ooit”.

“Op dit moment – nu de oorlog van Rusland tegen Oekraïne woedt en Finland en Zweden nieuwe NAVO-leden zijn – is het belang van defensiesamenwerking groter dan ooit”, zei Haakon verder. De kroonprins zei ook dat hij ernaar uitkijkt om tijd door te brengen met Noorse troepen die in de plaats Rukla gestationeerd zijn.

In zijn toespraak verwees de kroonprins ook naar de hechte band tussen Noorwegen en Litouwen. “We werken nauw samen, niet alleen als bondgenoten, maar als partners in veel gebieden”, aldus Haakon. “De bilaterale betrekkingen tussen Noorwegen en Litouwen zijn uitstekend. Onze partnerschappen op verschillende gebieden, zoals zaken, cultuur en politiek, hebben zich gestaag in positieve zin ontwikkeld.”

Later op de dag ontmoet Haakon ook de Litouwse president Gitanas Nauseda. De Noorse kroonprins is tot en met donderdag nog in Litouwen.