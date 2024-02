Harald memoreert achtervolging door neushoorn in speech galadiner

De Noorse koning Harald heeft dinsdagavond in zijn toespraak tijdens het galadiner ter ere van het staatsbezoek van de Tanzaniaanse president gememoreerd hoe hij en zijn vrouw in Tanzania zijn achtervolgd door een neushoorn. In zijn speech verzekerde de 86-jarige koning dat wie zoiets meemaakt, dat nooit zal vergeten.

De achtervolging vond plaats in 1981 toen Harald en koningin Sonja voor het eerst in Afrika waren. “Van de Serengeti-vlakte tot de Swahili-kust: het was een prachtige kennismaking met het continent. En onvergetelijk – in zoveel opzichten. Ik kan jullie allemaal verzekeren: als u ooit achtervolgd wordt door een neushoorn, zult u dat nooit meer vergeten – vraag het maar aan de koningin”, zei de koning. “Maar we nemen het hem niet kwalijk: we waren immers niet-uitgenodigde bezoekers op zijn terrein.”

In zijn toespraak haalde Harald ook aan dat het staatsbezoek van president Samia Suluhu Hassan samenvalt met de 60e verjaardag van de diplomatieke betrekkingen tussen de twee landen. “In de jaren na de onafhankelijkheid liep Tanzania voorop als voorvechter van de onafhankelijkheid van alle Afrikaanse landen, en Noorwegen was er trots op om u bij te staan”, aldus de koning. Ook prees hij Hassan met haar leiderschap en toewijding en noemde hij haar werk om het recht van meisjes op onderwijs te waarborgen “lovenswaardig”.

Tot slot noemde Harald Noorwegen en Tanzania “beide fantastische toeristische bestemmingen” en noemde hij de toeristenindustrie belangrijk voor de economieën. “Ik ben ervan overtuigd dat zonaanbidders in deze tijd van het jaar dromen van de stranden van Zanzibar – terwijl Noorwegen gepassioneerde skiërs en snowboarders de vervulling van hun dromen kan bieden.” Hij sloot af met een toost op de vriendschap tussen de landen.