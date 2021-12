Harald ontmoet Nobelprijswinnaars Maria Ressa en Dmitry Muratov

Koning Harald van Noorwegen heeft een ontmoeting gehad met Maria Ressa en Dmitry Muratov. De royal sprak de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede enkele uren voordat ze hun prijs in ontvangst mochten nemen.

De ontmoeting vond plaats in het koninklijk paleis in Oslo. De journalisten krijgen de Nobelprijs omdat zich inzetten voor de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Ressa is hoofdredacteur van Rappler, een nieuwssite die president Duterte van de Filipijnen kritisch volgt. Muratov is een van de oprichters van Novaja Gazeta. Bij dat dagblad, dat met een kritische blik kijkt naar de Russische autoriteiten, is hij al bijna 25 jaar werkzaam.

Naast de ontmoeting met Muratov en Ressa sprak Harald ook met de winnaar van vorig jaar, directeur David Beasley van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. Daarbij was koningin Sonja ook aanwezig.