Koning Harald aantal dagen met ziekteverlof, geen corona

Koning Harald is de komende dagen met ziekteverlof. De 84-jarige Noorse koning kampt met verkoudheidsklachten, maar is negatief getest op het coronavirus, aldus het hof.

Momenteel ondergaat de koning “alle noodzakelijke onderzoeken en tests”. Kroonprins Haakon neemt de taken van zijn vader over zolang die afwezig is.

In november moesten Harald en zijn vrouw Sonja uit voorzorg in quarantaine. Een medewerker van het paleis had toen corona. Het paar had toen geen last van klachten. Tot begin november was Harald ruim een maand uit de running na een hartoperatie.