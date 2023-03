Koning Harald en prinses Astrid bij biatlon in Holmenkollen

De Noorse koning Harald en prinses Astrid genoten dit weekend van de wereldkampioenschappen biatlon in Holmenkollen, Oslo. Op het Holmenkollen Ski Festival zagen broer en zus onder meer hoe de bekende Noorse atlete Marte Olsbu Røiseland een tweede plaats behaalde in haar allerlaatste WK-race ooit.

Olsbu Røiseland is een van de meest succesvolle Noorse biatleten. Ze won drie Olympische gouden medailles, 13 WK-titels en 38 overwinningen in de wereldbeker. In haar allerlaatste race moest ze het afleggen tegen de Zweedse Hanna Öberg, die hiervoor persoonlijk werd gefeliciteerd door prinses Astrid.

Koning Harald maakte op de Royal Tribune een praatje met Johannes Thingnes Bø, die na een spannende strijd 26,2 seconden eerder over de finish ging dan de Zwitser Niklas Hartweg. Thingnes Bø sloot een succesvol seizoen af waarin hij 19 van de 23 individuele races wist te winnen.

De Noorse koninklijke familie is al jaren vaste gast bij het Holmenkollen Ski Festival, waarvan het WK biatlon een onderdeel is.