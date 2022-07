Koning Harald speelt voorlopig bijrol op WK zeilen in Genève

De Noorse koning Harald moet genoegen nemen met een bijrol op het WK zeilen in Genève. De inmiddels 85-jarige vorst vaart mee op de boot Sira en is captain van het team. Na zes van de tien races staat zijn team op de elfde plek.

Harald vaart mee in de 8 meterklasse. De bemanning van de Sira bestaat uit zes personen. Aan de wedstrijden doen 24 boten mee uit acht verschillende landen, waaronder Nederland. De boten in de 8 meterklasse worden vaak Eights of 8mR genoemd. De boten zien er niet hetzelfde uit. Ze zijn wel zo ontworpen dat ze voldoen aan een specifieke meetformule. Overigens betekent de naam niet dat de boten 8 meter lang zijn. Ze meten ongeveer 15 meter. Tussen 1907 en 2008 werden ongeveer vijfhonderd van zulke boten gebouwd. Daarvan zijn er nu nog maar een kleine tweehonderd in de vaart.

Koning Harald is een goed zeiler, meldt de Noorse publieke omroep NRK. Vier jaar geleden deed hij ook mee aan het WK en werd toen derde. In het verleden won de royal verschillende medailles op het WK, waaronder eenmaal goud. Ook vertegenwoordigde hij Noorwegen op de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, 1968 in Mexico en 1972 in München.