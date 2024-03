Noorse artsen tevreden: gezondheid Harald gaat gestaag vooruit

Het Noorse hof heeft woensdag een nieuwe gezondheidsupdate gedeeld over koning Harald. De 87-jarige vorst liep tijdens zijn vakantie in Maleisië een infectie op en moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Bij zijn terugkomst in Noorwegen zondag werd Harald opnieuw opgenomen, in Rikshospitalet in Oslo.

“Zijne Majesteit de Koning gaat gestaag vooruit en de algemene toestand is bevredigend”, luidt de verklaring van het Noorse hof. “De artsen zijn tevreden over de ontwikkeling.”

Volgens het paleis is de infectie van de koning “onder controle” en vindt het plaatsen van de permanente pacemaker die hij nodig heeft begin volgende week plaats. Eerder werd bekend dat als gevolg van de infectie koning Harald een te lage hartslag kreeg.