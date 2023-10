Prinses Ingrid Alexandra naar verjaardag prins Christian

De Noorse prinses Ingrid Alexandra (19) woont later deze maand de festiviteiten rond de 18e verjaardag van de Deense prins Christian bij. Ook haar vader kroonprins Haakon reist af naar Kopenhagen, heeft het Deense hof gemeld.

Het is de tweede bevestiging van buitenlandse koninklijke gasten. Eerder werd al duidelijk dat ook een andere toekomstige troonopvolger naar Christians verjaardag gaat: de 11-jarige prinses Estelle uit Zweden gaat met haar moeder kroonprinses Victoria mee.

De komst van Haakon is niet echt een verrassing. Hij is een peetoom van Christian. Victoria is een van zijn peettantes.

Of er nog meer toekomstige troonopvolgers naar Kopenhagen gaan, is nog niet bekend. Bij de 18e verjaardag van Ingrid Alexandra vorig jaar was dat wel het geval. Toen kwamen ook prinses Amalia, prinses Elisabeth van België en prins Charles van Luxemburg. Ook prinses Estelle was daar bij.