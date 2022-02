Verkouden koning Harald (84) voelt zich beter

Koning Harald van Noorwegen is “op weg naar herstel” van zijn verkoudheid. Een woordvoerder van het hof laat aan het Noorse Dagbladet weten dat de koning, die met ziekteverlof is, afgelopen weekend ook weer meerdere keren negatief is getest op het coronavirus.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Harald verkouden is, maar geen corona had. Kroonprins Haakon neemt de taken van zijn vader over totdat die weer beter is. Het is nog niet bekend wanneer de koning weer aan het werk gaat.

Harald en zijn vrouw Sonja moesten vorig jaar november nog uit voorzorg in quarantaine nadat een paleismedewerker positief was getest op het coronavirus. Het koningspaar had toen geen klachten. Eerder was de koning een maand uit de running na een hartoperatie.