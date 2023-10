Weekblad: Ingrid Alexandra heeft ouderlijk huis verlaten

Prinses Ingrid Alexandra, de toekomstig troonopvolger van Noorwegen, is op zichzelf gaan wonen. Dat meldt althans het Noorse weekblad Se og Hør. De oudste dochter van kroonprins Haakon zou haar intrek hebben genomen in een appartementencomplex in de wijk Grünerløkka in Oslo.

Se og Hør publiceerde dinsdag een foto waarop te zien is dat Ingrid Alexandra redelijk anoniem door de wijk loopt. Het paleis heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

De 19-jarige prinses rondde recent haar middelbare school af en gaat nu aan de slag als schoolassistent en milieumedewerker op een school in Oslo. Volgend jaar gaat ze een jaar lang in militaire dienst.

Tot dusver woonde Ingrid Alexandra bij haar ouders op Skaugum. Het landgoed van Haakon en Mette-Marit ligt niet ver verwijderd van Oslo.