Zingende kinderen onthalen Mette-Marit bij opening bibliotheek

De Noorse kroonprinses Mette-Marit is dinsdag op een school in Oslo ontvangen door zingende kinderen. De vrouw van kroonprins Haakon bezocht de Vahl School in de Noorse hoofdstad voor het openen van de vernieuwde schoolbibliotheek.

Tijdens haar bezoek verklaarde de prinses in het bijzijn van scholieren, personeel en anderen betrokkenen bij schoolbibliotheken in Oslo de bibliotheek voor geopend. In de nieuwe leeshoek van de bibliotheek was er een gezamenlijke leessessie en lazen leerlingen uit het vierde leerjaar voor uit het boek Het meisje dat de boeken zou redden van Klaus Hagerup.

De Vahl School is een school waar zo’n tweehonderd leerlingen verdeeld over zeven leerjaren onderwijs volgen. De school heeft van lezen en leesplezier een van haar belangrijkste speerpunten gemaakt, meldt het Noorse hof in een verslag van de opening. Op de vierde verdieping is daarom de schoolbibliotheek gerenoveerd en klaar voor gebruik.

Mette-Marit staat bekend om haar interesse in literatuur en wil haar eigen leesplezier graag delen, aldus het Noorse hof. Dit in de overtuiging “dat er voor iedereen een boek is”. Mette-Marit is ook beschermvrouwe van de Noorse Bibliotheekvereniging.