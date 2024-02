Ontmoeting in beeld: de eerste foto van Elizabeth en Philip en andere royals

Ook koninklijke love birds lopen elkaar gewoon tegen het lijf op de tennisbaan of in een café, waardoor elke ontmoeting een eigen romantisch verhaal heeft! In het geval van Elizabeth en Philip is er zelfs een foto van de dag waarop de vonk oversloeg.

Prinses Elizabeth en Philip, liefde overzee

De eerste keer dat prinses Elizabeth Philip ontmoet, is in 1934 op een bruiloft – Philip is dan 13 en zij pas 8, dus ze is dan meer bezig met haar speelpaardjes dan met een toekomstige echtgenoot. Zo’n vijf jaar later treft ze de prins van Griekse afkomst als ze met haar ouders het Royal Naval College in Dartmouth bezoekt. Dat moment heeft Elizabeth wél oog voor de kwajongensachtige uitstraling van Philip die op dat moment aan het college studeert. Elizabeth is verliefd en heeft geen oog meer voor een ander. Ze verandert in een blozende puber als ze de blonde ‘viking’ ziet, aldus de mensen om haar heen. Dat Philip nog een aantal jaar in dienst blijft, komt Elizabeths ouders wel goed uit. Zij zijn nog niet direct overtuigd van ruwe bolster Philip. Tijdens de Tweede Wereldoorlog schrijven Elizabeth en Philip elkaar brieven, hun liefde lijkt echt toekomst te hebben. In 1947 trouwt het stel, het begin van een huwelijk dat liefst 73 jaar zal duren.



De eerste foto waarop Elizabeth en Philip staan

Prins Rainier en Grace Kelly, fotoshoot op het paleis

De Amerikaanse actrice Grace Kelly heeft in mei 1955 in haar hotel in het Franse Cannes net haar haren gewassen, als ze erachter komt dat de stroom is uitgevallen. Lichte paniek! Ze wordt namelijk op het paleis van Monaco verwacht door niemand minder dan prins Rainier. Een bevriende journalist van het tijdschrift Paris match stelde haar voor een fotosessie te doen in het extravagante paleis. Graces reisschema is volgepland om haar nieuwste film te promoten, maar tussen twee afspraken door lukt het om een gaatje te vinden. De stroomuitval lijkt roet in het eten te gooien, maar ze improviseert: ze steekt haar haren op met wat bloemen en zonder strijkijzer heeft ze alleen een jurk van synthetische onkreukbare stof – zwart, met groene en roze bloemen – als optie. Zo uitgedost ontmoet ze de charmante Rainier, die haar het paleis laat zien, maar ook zijn privédierentuin. Grace moet door naar een cocktailfeestje, maar blijft met haar gedachten bij de prins. Na een jaar langeafstandsverkering trouwt ze en wordt de actrice de first lady van het mondaine Monaco.

Een van de foto’s van de eerste ontmoeting tussen Rainier en Grace



Prins Felipe en Letizia, leugentje om bestwil

Als er één koppel de prijs voor beste toneelact verdient, is het wel koning Felipe en koningin Letizia. In het najaar van 2003 schudt prins Felipe de hand van journalist Letizia tijdens de Prince of Asturias Awards, ogenschijnlijk voor het eerst. Enkele dagen later hangt Letizia haar verslaggeversmicrofoon aan de wilgen om als verloofde van de toekomstig koning van Spanje zich voor te gaan bereiden op haar nieuwe carrière. De twee hebben hun verkering goed geheim weten te houden. Vermoedelijk hebben ze elkaar een jaar eerder ontmoet toen Letizia verslag deed van een ongeluk met een olietanker, waar Felipe poolshoogte kwam nemen. Tijdens hun verlovingsaankondiging blijkt dat Letizia nog steeds haar mannetje staat voor de camera. Zelfverzekerd zoals altijd neemt ze het woord tijdens het interview met de media. ‘Laat me even uitpraten’, zegt ze tegen haar verloofde als hij haar wil onderbreken. Na bijna twintig jaar huwelijk is het stel nog steeds niet uitgepraat.



Het stel dééd alsof dit de eerste ontmoeting is, maar schijn bedriegt.

Het had weinig gescheeld of Harry en Meghan hadden elkaar helemaal niet ontmoet, die bewuste avond in Londen. Meghan, een independent woman uit Hollywood, heeft in 2016 eigenlijk besloten een zomer door te brengen als vrijgezel en vindt ’t maar niks dat haar date haar laat wachten in een privéruimte in het sjieke Soho House. Het gegeven dat ze op een prins zit te wachten, doet haar waarschijnlijk toch over haar hart strijken. Wat zij dan nog niet weet, is dat Harry met het zweet op zijn voorhoofd vastzit in het verkeer en vreest dat zijn kans verkeken is. Hoe de twee elkaar leerden kennen? Via Instagram, waarna ze nummers uitwisselden. Tot zover een vrij doorsnee start van een relatie van twee millennials. Het zijn de dates daarna die het interessant maken: Harry vraagt Meghan het vliegtuig te pakken naar Zimbabwe. Daar, in een tent tussen de wilde dieren, bloeit de liefde op.