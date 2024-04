Spaanse koning Felipe feliciteert Rafael Nadal na winst in Madrid

De Spaanse koning Felipe heeft zijn landgenoot Rafael Nadal gefeliciteerd omdat de tennisser de derde ronde van het masterstoernooi van Madrid heeft bereikt. Beelden daarvan deelt het Spaanse hof op sociale media.

Nadal won zaterdag in de tweede ronde van het grote tennistoernooi van de Australische Alex de Minaur, van wie hij eerder deze maand nog had verloren in het toernooi van Barcelona.

Tijdens de wedstrijd zat Felipe in het publiek. Achteraf sprak de vorst met Nadal, die recent weinig wedstrijden heeft gespeeld door blessureleed.