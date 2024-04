Harry viert 10-jarig bestaan Invictus Games in Londen

De Britse prins Harry brengt op woensdag 8 mei een bezoek aan zijn vaderland. De 39-jarige zoon van koning Charles komt vanuit de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk om het 10-jarig bestaan van The Invictus Games Foundation te vieren. Dat meldt de stichting zondag via X.

Harry is in mei aanwezig bij een dienst in de St Paul’s Cathedral in Londen. Naast Harry is ook onder anderen acteur Damian Lewis aanwezig.

De Invictus Games zijn een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen, die psychisch of lichamelijk gewond zijn geraakt tijdens hun diensttijd. Harry is de initiatiefnemer hiervan.