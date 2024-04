Pieter van Vollenhoven (85) waardeert felicitaties op verjaardag

Pieter van Vollenhoven heeft zijn volgers op X, voorheen Twitter, bedankt voor de felicitaties voor zijn verjaardag. De dinsdag 85 jaar geworden echtgenoot van prinses Margriet laat weten dat deze “oprecht zéér gewaardeerd” worden.

“Vele Twitter Vriendinnen en Vrienden. Heel veel dank voor al jullie hartelijke gelukwensen. Oprecht zéér gewaardeerd!”, schrijft Van Vollenhoven.

Bij het bericht plaatst hij een foto van zichzelf in een jeep, genomen tijdens het jaarlijkse Bevrijdingsdefilé in Wageningen in 2022. “Het getal is niet kinderachtig, dus ik ben vast in een Jeep gaan zitten om alle hindernissen op mijn pad te kunnen nemen!!!”, besluit hij zijn bericht grappend.