Prinses Amalia vond in Spanje ‘meer vrijheid’ dan in Nederland

Prinses Amalia heeft in het jaar dat ze in Spanje woonde “meer vrijheid kunnen vinden” dan in Nederland mogelijk was. De prinses vertelde op Koningsdag voor het eerst over haar tijd in Spanje. Amalia woonde en studeerde een jaar in Madrid om bedreigingen in Nederland.

Eerder deze maand kwam dat nieuws naar buiten. Inmiddels woont ze weer in Nederland. “Ik heb daar wel iets meer mijn vrijheid kunnen vinden dan hier mogelijk was”, zei Amalia zaterdag in Emmen. De prinses heeft “een fantastische tijd” gehad in Spanje, ondanks het feit dat de verhuizing “door bepaalde omstandigheden” plaatsvond. De tijd in Spanje heeft “het leven hier weer enigszins mogelijk” gemaakt, aldus Amalia. “Ik ben blij weer terug te zijn.”

Koningin Máxima zei zaterdag dat Amalia een “zelfstandig meisje en heel slim” is, “dus ze kan het heel goed aan”. De koningin gunde haar dochter “de vrijheid en vleugels die je een kind moet geven om zichzelf te ontwikkelen.” Wel was er bij ieder vertrek sprake van een “traantje en een glimlach”.