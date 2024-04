Prinses Catherine krijgt hoge onderscheiding van koning Charles

Prinses Catherine heeft een hoge onderscheiding gekregen van haar schoonvader koning Charles. De prinses van Wales is lid geworden van de Order of the Companions of Honour.

Die onderscheiding is voor bijzondere verdiensten op het gebied van onder meer kunst en wetenschap. Catherine is beschermvrouwe van diverse culturele instellingen. Eerder kregen onder anderen David Attenborough, Judi Dench en Elton John dezelfde onderscheiding.

De prinses is niet het enige lid van het Britse koningshuis dat werd onderscheiden. Koningin Camilla werd benoemd tot grootmeester van de Orde van de Kousenband, een titel die Charles’ vader prins Philip tientallen jaren droeg. Prins William kan zich nu grootmeester in de Orde van het Bad noemen. Dat was Charles ook toen hij nog prins van Wales was.