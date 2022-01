Prinses Mary deelt levensles die ze van haar moeder kreeg

Prinses Mary van Denemarken heeft het advies gedeeld dat zij van haar moeder kreeg toen zij nog leefde: “je kunt alleen jezelf zijn”. Het advies van haar moeder, die in 1997 overleed, is haar altijd bijgebleven en heeft haar door veel moeilijke momenten heen geholpen.

Dat vertelt de prinses ter ere van haar aanstaande 50e verjaardag aan Eurowoman Magazine. “Ze had er volkomen gelijk in. Ik heb mezelf aan die woorden herinnerd toen ik af en toe het gevoel had dat ik mezelf ging verliezen”. De moeder van de prinses, Henrietta Donaldson, stierf door een hartaandoening toen Mary 25 jaar was.

De kroonprinses heeft maar een paar keer eerder publiekelijk over het verlies van haar moeder verteld. Zoals bij haar bezoek aan Children, Youth and Mourning, een steungroep voor jonge mensen die te maken krijgen met rouw. “Het is te vroeg gebeurd”, zei ze toen. “Maar naarmate je ouder wordt, leer je de tijd die je samen hebt gehad als een geschenk te zien. En het verlies biedt iets dat je anders niet zou hebben. Het maakt je een sterk persoon.”