Rechtszaak Harry tegen uitgever The Sun gaat door als gepland

De rechtszaak die prins Harry heeft aangespannen tegen de uitgever van de Britse krant The Sun kan zoals gepland in januari worden behandeld. Een rechter in Londen veegde vrijdag een verzoek van tafel waardoor de zaak twee jaar vertraging had kunnen oplopen.

De Britse prins is één van de ruim veertig personen die News Group Newspapers (NGN) hebben aangeklaagd omdat kranten op ongeoorloofde wijze informatie over hen hadden verkregen. Het gaat bijvoorbeeld om het hacken van telefoons. NGN had een verzoek ingediend voor een extra zaak om te bepalen of de klagers wel binnen de tijdslimiet hun aanklacht hebben ingediend. De rechter ging niet mee in dat verzoek en wees erop dat de extra zaak voor meer uitstel en kosten zou zorgen.

Eerder deze week werd bekend dat acteur Hugh Grant zijn zaak tegen NGN heeft geschikt. De acteur besloot daartoe omdat hij anders mogelijk moest opdraaien voor de juridische kosten van beide partijen.

De advocaat van Harry, David Sherborne, heeft gezegd dat er een kans is dat ook de prins om die reden een schikking moet treffen. Dat zou niet de eerste keer zijn dat Harry een overeenkomst sluit met een uitgever van Britse kranten. Eerder dit jaar schikte Harry ook in een andere zaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN), uitgever van onder meer The Mirror.