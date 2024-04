Republikeinen willen salaris koning naar balkenendenorm

De antimonarchistische beweging Republiek wil dat de koning een stuk minder gaat verdienen. In plaats van de 1,1 miljoen euro die Willem-Alexander nu jaarlijks ontvangt, hoeft de koning volgens de republikeinen niet meer te verdienen dan de balkenendenorm. Die ligt nu op zo’n 233.000 euro per jaar. De beweging is een handtekeningenactie gestart die zaterdag officieel wordt afgetrapt op Koningsdag in Emmen.

Behalve een lager loon voor de koning wil Republiek ook dat hij inkomstenbelasting gaat betalen. Hiervoor is al jaren een Kamermeerderheid. Wat de anti-monarchisten betreft gaat dit nog niet ver genoeg: zij vinden dat de koning ook erf- en schenkbelasting zou moeten betalen. Uit peilingen zou volgens de republikeinen blijken dat zij hierin gesteund worden door een meerderheid van de bevolking.

“Het overgrote deel van de Nederlanders stoort zich aan het miljoeneninkomen van de Oranjes”, zegt voorzitter van Republiek Floris Müller. Naast zijn uitkering van 1,1 miljoen ontvangt Willem-Alexander een kleine 6 miljoen aan onkostenvergoedingen. “In een tijd waarin zoveel mensen het moeilijk hebben valt het niet uit te leggen dat we het staatshoofd zoveel geld betalen, het is oneerlijk en een symbool van ongelijkheid in de samenleving”, aldus Müller. Volgens de voorzitter van de republikeinen behoren de Oranjes tot de rijkste families van Europa en zijn alle vergoedingen daarom ook niet nodig. “Het is niets anders dan een miljardairssubsidie en daar willen wij met onze petitie een einde aan maken.”

Scorebord

Republiek wil langs de route van de koninklijke familie in Emmen een groot scorebord plaatsen met de actuele stand van het aantal verzamelde handtekeningen. “Een interactieve demonstratie”, noemt Müller de actie. Mensen kunnen ook live de petitie ondertekenen. “Ik hoop natuurlijk dat de koning ook een handtekening komt zetten”, lacht de voorzitter. In aanloop naar Koningsdag hebben al een kleine 6000 mensen de petitie getekend op de site van Republiek. De voorman van de republikeinen hoopt dat dat er uiteindelijk zeker 50.000 worden.

De petitie van Republiek loopt tot Prinsjesdag. Dan wil de organisatie de handtekeningen aanbieden aan de Tweede Kamer. Volgens Müller is het parlement verplicht om het onderwerp op de agenda te zetten als een petitie ten minste 40.000 steunbetuigingen heeft. “Het koningshuis valt echter niet onder die regels. Een beschermingsmechanisme waar we ons niet door zullen laten tegenhouden”, aldus Müller.