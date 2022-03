Felipe aanwezig bij inauguratie nieuw gekozen president Chili

Koning Felipe gaat naar Chili om de inauguratie bij te wonen van Gabriel Boric, de nieuwe gekozen president van het land. De inauguratie wordt op 11 maart voltrokken in de Chileense hoofdstad Santiago.

De Spaanse koning vertegenwoordigt Spanje bij de inauguraties van nieuwe presidenten in landen van het Amerikaanse continent waar Portugees of Spaans de voertaal is. Die taak heeft Felipe in 1996 op zich genomen.

Het is de achtste keer dat Felipe aanwezig is bij een inwijding sinds hij koning is. De laatste keer was in januari dit jaar, toen Xiomara Castro werd ingewijd als president van Honduras.