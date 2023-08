Felipe en Letizia zwaaien Sofía uit voor vertrek naar Wales

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben dinsdag afscheid genomen van hun jongste dochter Sofía. De 16-jarige prinses vertrekt later op de dag naar het Verenigd Koninkrijk, waar zij naar school zal gaan op het UWC Atlantic College of Wales.

Het Spaanse hof deelde op X, vroeger Twitter, enkele foto’s van het afscheid nabij het Zarzuela-paleis in Madrid. Op de foto’s staan ook Felipe, Letizia en hun hond.

Sofía volgt met haar schoolkeuze het voorbeeld van haar oudere zus Leonor. De oudste dochter van het Spaanse koningspaar rondde afgelopen zomer haar opleiding op het Atlantic College in Wales af. Ze zat bij prinses Alexia in de klas. Leonor is inmiddels begonnen aan haar opleiding aan de militaire academie in Zaragoza.